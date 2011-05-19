Нардеп: За издевательством над Луценко стоит конкретный человек

Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам криминально-процессуального законодательства Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Святослав ОЛИЙНЫК заявляет, что арест экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО обусловлен политическими мотивами.

Об этом говорится в комментарии С.ОЛИЙНЫКА, переданном агентству УНИАН пресс-службой возглавляемой им партии «Украина будущего».

«Арест ЛУЦЕНКО не обоснован, он имеет очевидные политические мотивы. Его обвинения более чем сомнительны, в действиях в отношении него очевидно прослеживается месть. Как человек, который был прокурором, я абсолютно уверен, что арест ЛУЦЕНКО не является юридическим действием. Это - выполнение «команды», - сказал С.ОЛИЙНЫК.

При этом, по его словам, такую команду может дать только ограниченное количество людей, которые имеют непосредственное влияние на руководство страны.

Отметив, что, по его мнению, Ю.ЛУЦЕНКО был неэффективным министром внутренних дел, и что в его времена деятельность милиции была далека от идеальной, С.ОЛИЙНЫК отметил: «Но то, что происходит с ним сейчас, является абсолютно недопустимым. Любому нормальному человеку должно быть противно от публичного издевательства над другим человеком».

По поводу голодовки Ю.ЛУЦЕНКО С.ОЛИЙНЫК отметил: «Я знаю от его коллег из «Самообороны», что его состояние действительно тяжелое. Ситуация уже зашла так далеко, что тот, кто стоит за этим, берет огромный грех на душу».

«И здесь нельзя спрятаться за прокурорской или судебной системой. За издевательством над ЛУЦЕНКО стоит конкретный человек», - заявил народный депутат.

Как сообщалось, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Печерский суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде содержания под стражей.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продолжить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже закончил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

17 мая Генпрокуратура направила в Печерский суд Киева уголовное дело Ю.ЛУЦЕНКО.