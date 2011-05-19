ВР поставила точку в дискуссии о вступлении в Таможенный союз?

Верховная Рада приняла постановление “О рекомендациях парламентских слушаний на тему: «О состоянии и перспективах развития экономических отношений Украины с ЕС (зона свободной торговли) и Таможенным союзом».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 289 из 385 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, Кабинет министров в четвертом квартале 2011 года должен проинформировать Верховную Раду о состоянии выполнения рекомендаций парламентских слушаний.

В рекомендациях отмечается, что европейская интеграция определяется одним из главных внешнеполитических приоритетов нашего государства, и основным первоочередным заданием на ближайшую перспективу является завершение переговоров и подписание Соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС как неотъемлемой части Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время отмечается, что поддержка развития торгово-экономического, научно-технического и инвестиционного сотрудничества Украины с иностранными государствами на взаимовыгодной основе также относится к основным принципам внешней политики Украины. “Это является крепкой базой для развития взаимодействия с новообразованным Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и России как на многосторонней, так и на двусторонней взаимовыгодной основе” - сказано в рекомендациях.

Согласно документу, Верховной Раде рекомендуется активизировать деятельность по принятию законов, направленных на адаптацию законодательства Украины с законодательством ЕС и нормами и принципами ВТО; внедрить механизм парламентского контроля, что сделает невозможным принятие законодательных актов, которые по предмету правового регулирования относятся к приоритетным сферам адаптации законодательства Украины с законодательством ЕС и нормами и принципами ВТО и не отвечают требованиям европейского права.

Кабинету министров рекомендуется продолжить активную работу по созданию Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также относительно заключения и последующей имплементации нового Договора о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ на принципах и условиях Всемирной торговой организации с безоговорочным обеспечением национальных интересов Украины в контексте приоритетности защиты национального производителя высокотехнологической продукции и продукции высокой степени обработки, сохранения промышленного потенциала Украины, привлечения инвестиций и ускоренной модернизации экономики Украины.

Как отметил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, комментируя данное постановление, ВР таким образом поставила точку в дискуссии о вступлении Украины в Таможенный союз.