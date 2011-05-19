Янукович призвал предпринимателей звонить прямо ему

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал предпринимателей лично ему жаловаться на тех, кто будет мешать вести бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление с просьбой обнародовать его во всех СМИ глава государства озвучил сегодня во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

“Обращаюсь через СМИ к предпринимателям – пишите мне, звоните по телефону, кто мешает вам работать”, - призвал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сказал, что имеет информацию о том, что достаточно много председателей районов, в том числе в Закарпатье, занимаются коррупцией.

«Но я вас предупреждаю - это временное явление! Как только этот человек угодит, как говорят, в объектив – получит то, что заслуживает. Как только я получу официально эту информацию – эти люди будут уволены, я не буду ждать, когда они попадут за решетку», - добавил ЯНУКОВИЧ.

«Мы наведем порядки, коррупции в органах государства не будет» - заверил глава государства.