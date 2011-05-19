ВР досрочно прекратила полномочия депутата-регионала

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины от Партии регионов Владимира КОЗАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК напомнил, что В.КОЗАК назначен генеральным директором «Укрзалізниці».

Как сообщал УНИАН, В.КОЗАК был назначен генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзалізниці») в конце марта этого года.