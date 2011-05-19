Куликов говорит, что у Попова на выборах мэра конкурентов нет

15:27, 19 мая 2011
Политика
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"Оппозиция может лишь махать флагами"

У председателя КГГА Александра Попова на следующих выборах мэра Киева конкурентов нет. Так считает  член парламентской фракции НУ-НС Кирилл Куликов.

В интервью агентству «Украинские национальные новости» он заявил, что у оппозиции остается старая проблема – отсутствие единого кандидата.

"У Юлии Владимировны появятся амбиции и выдвинут кандидата от ее партии. Обязательно будет Кличко. Обязательно появится какой-либо новоиспеченный мессия, который будет спасать Киев", - считает Куликов.

По его словам, если Партия регионов консолидирована, то оппозиция полностью разрознена и может лишь махать флагами.

 

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