Куликов говорит, что у Попова на выборах мэра конкурентов нет
15:27, 19 мая 2011Политика
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"Оппозиция может лишь махать флагами"
У председателя КГГА Александра Попова на следующих выборах мэра Киева конкурентов нет. Так считает член парламентской фракции НУ-НС Кирилл Куликов.
В интервью агентству «Украинские национальные новости» он заявил, что у оппозиции остается старая проблема – отсутствие единого кандидата.
"У Юлии Владимировны появятся амбиции и выдвинут кандидата от ее партии. Обязательно будет Кличко. Обязательно появится какой-либо новоиспеченный мессия, который будет спасать Киев", - считает Куликов.
По его словам, если Партия регионов консолидирована, то оппозиция полностью разрознена и может лишь махать флагами.
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