Богословская думает, что к осени будет новый Кабмин

Народный депутат Украины от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает, что «за лето будет переформатировано правительство».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Радио-Эра ФМ», такое мнение она выразила в радиоэфире.

В частности, И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что «понятно было еще с самого начала, что задание для этого правительства где-то на год-полтора, потому что собрать - это одно, а реформировать - это совсем другое».

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, «фактически центром разработки реформ сегодня является Администрация Президента и Президент... Президент является носителем реформаторства».

Депутат убеждена, что «это правительство сейчас выполнило свою историческую миссию. Оно упорядочило тот хаос, который был: но это пока еще не реформирование. Поэтому я уверена, что к осени мы должны видеть изменения в правительстве, должны приходить более настроенные на реформы люди».

Представительница ПР согласилась с мнением о том, что «сегодня принцип - те, кто приходит на реформы, должны понимать, что они ставят крест на своей политической жизни, они должны быть только в управлении, в исполнительной власти. Потому что то, что нужно сегодня сделать, будет иметь последствия через два-три, пять лет...».

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, «сегодня нужно быть хирургом, который говорит, что будет больно, нужно потерпеть, но через два-три месяца после операции вы будете выздоравливать, а через год вы забудете свои проблемы».