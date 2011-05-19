Литвин завидует Мартынюку, который подержался за горло Ляшко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что завидует своему первому заместителю Адаму МАРТЫНЮКУ за его поступок по отношению к депутату Олегу ЛЯШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня во время брифинга.

«Как я воспринимаю поступок А.МАРТЫНЮКА? С завистью», - сказал В.ЛИТВИН.

Комментируя поведение О.ЛЯШКО, он отметил, что депутаты должны выполнять регламент ВР, а не требовать чего-то и оказывать давление на председателя.

«Не стоит этого делать», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, иногда народными депутатами совершаются такие дерзкие поступки, которые направлены только на то, чтобы вывести председателя из рабочего состояния.

«Я это очень хорошо знаю. Но должен улыбаться и все время говорить «благодарю», «извините», «прошу прощения», - добавил В.ЛИТВИН.

Он заметил, что после вчерашнего инцидента он имел разговор с А.МАРТЫНЮКОМ, и тот сказал, что, возможно, ему не стоило бы реагировать на слова О.ЛЯШКО таким образом.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 мая, в парламенте произошла драка между О.ЛЯШКО и А.МАРТЫНЮКОМ. Драка в сессионном зале возникла после того, как во время обсуждения одного из вопросов внефракционный О.ЛЯШКО подошел к председательствующему первому вице-спикеру с просьбой предоставить ему слово для выступления. А.МАРТЫНЮК отказался это сделать. О.ЛЯШКО начал оскорблять А.МАРТЫНЮКА, в частности, назвав его фарисеем. А.МАРТЫНЮК схватил О.ЛЯШКО руками за горло и перебросил его через дверцу в президиум. Кроме того, после драки А.МАРТЫНЮК, обращаясь к О.ЛЯШКО, сказал: «Я не только за горло схвачу, но и за другое Ваше место, которое у Вас очень производительное».