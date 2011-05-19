Нардеп: власть говорит о достижениях, а инвесторы бегут из Украины

Представитель депутатской группы «Наша Украина» в парламенте, заместитель председателя политсовета партии Виктор МАТЧУК считает, что реформы действующего украинского правительства отпугивают инвесторов от Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Инвестиционный климат в Украине неприемлем для западных инвесторов, которые привыкли работать в цивилизованных условиях. Пока власть рассказывает о своих достижениях и реформах на всех фронтах, страна продолжает терять инвестиционную привлекательность», – заявил В.МАТЧУК.

Он отметил, что ухудшение инвестиционного климата в Украине недавно подтвердили директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине Андре КУУСВЕК, а также участники седьмого Украинского инвестиционного саммита в Лондоне. Они указали на сложность украинского законодательства, регуляторное давление и рост коррупции.

«Доказательством бездарной инвестиционной политики власти стало отсутствие иностранных инвестиций под Евро-2012 и «Национальные проекты», в результате чего весь груз финансирования Евро-2012 лег на плечи госбюджета, а под «Национальные проекты» привлекаются кредитные средства вместо инвестиций», - отметил народный депутат.

В.МАТЧУК убежден, что Евро-2012 должно было стать площадкой для привлечения иностранных инвестиций, но из-за непрозрачности расходов бюджетных средств, искусственное завышение смет проектов и цен при госзакупках без тендеров, этот проект лишь ухудшил имидж Украины в глазах иностранных инвесторов.

«Привлекать инвестиции в больших объемах можно, только продемонстрировав предпринимателям, что бизнес-среда в стране понятная и предсказуемая, а права собственности защищены. Если этого не сделано, инвесторы не будут вкладывать свои средства в украинскую экономику», - считает нашеукраинец.

В.МАТЧУК обратил внимание на то, что в 2011 году Украина опустилась в рейтинге ведения бизнеса по показателям защиты прав собственности инвесторов, доступа к кредитам, регистрации собственности, ликвидации предприятий. «По оценке системы налогообложения, мы так и остались на 181 месте, что указывает на то, что Налоговый кодекс власти не привел ни к какому улучшению ситуации», - сказал он.

Народный депутат напомнил, что более 70% иностранных инвестиций в реальный сектор экономики поступает из оффшоров. Значительная их часть – это возвращение капитала, заработанного в Украине раньше и выведенного с целью оптимизации налогов. Ведь 92% инвестиций из Украины также осуществлялись на Кипр, а теперь эти средства, в результате соглашений слияния и поглощений, возвращаются в Украину. По мнению В.МАТЧУКА, это свидетельствует лишь о перераспределении собственности в стране, а не о притоке новых инвестиций.

«В нынешних условиях в Украину могут прийти лишь российские инвесторы, которые привыкли работать в аналогичных условиях. Но вряд ли это будет способствовать экономическому и инновационному развитию украинской экономики и повышению конкурентоспособности украинских товаров. Ведь российский бизнес базируется также на энергозатратных и сырьевых отраслях, и не может принести новейших технологий в отличие от западных инвесторов. Кроме того, в общем объеме российских инвестиций в Украину преобладают государственные финансы, что может усилить политическое влияние со стороны России», - предостерег В.МАТЧУК.

«Власть должна понять, что одними обещаниями реформ добиться увеличения иностранных инвестиций в экономику невозможно. Для этого необходимы конкретные действия на улучшение бизнес-климата, в частности, сокращение количества проверок бизнеса и регуляторных норм, ограничение вмешательства чиновников в деятельность предпринимателей, реальное противодействие коррупции и монополизации рынка, прозрачные условия госзакупок», - подчеркнул народный депутат.