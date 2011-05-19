У Кернеса - Porsche и Mercedes S550

Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС обнародовал декларацию о своих доходах.

Как передает корреспондент УНИАН, Г.КЕРНЕС сделал это одним из первых среди мэров городов Украины.

Документ о доходах руководителя полуторамиллионного города в свободном доступе размещен на официальном сайте Харьковского горсовета.

Согласно декларации , общая сумма совокупного дохода Г.КЕРНЕСА в 2010 году составила 140974,87 грн., в том числе зарплата - 118522,81 грн.

В прошлом году мэру Харькова была оказана материальная помощь в сумме 22452,06 грн. На счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях у него значится сумма 114420,45 грн.

Г.КЕРНЕС имеет статус государственного служащего 2-го ранга, проживает в частном доме, и не владеет земельными участками.

В собственности мэра Харькова находятся 2 легковых автомобиля: Porsche 911 Carrera и Mercedes Benz S550.