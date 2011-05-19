У Тимошенко посчитали, сколько семья Януковича «наварила» на тендерах

Непрозрачные и коррупционные изменения в законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок, принятые большинством в парламенте, дают возможность власть предержащим скрыть свои махинации во время проведения тендеров.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии «Батькивщина».

«Эти законодательные изменения радикально урезают общественный контроль за тендерными процедурами и, что самое страшное, засекречивают значительную часть информации о тендерах. Такая позиция власти объясняется желанием высших должностных лиц государства, причастных к коррупционным схемам при проведении тендерных закупок госорганами и компаниями, замести следы своих предыдущих и будущих сделок», - убеждены в партии.

Так, пресс-служба напоминает, что лишь на протяжении последних месяцев профильное Интернет-издание «Наши деньги» обнародовало десятки фактов того, как, используя тендеры, высокопоставленные должностные лица получали для своего семейного бизнеса миллиардные контракты за счет государства.

Пресс-служба «Батькивщины» заявляет, что, «как свидетельствуют опубликованные документы, семья ЯНУКОВИЧА получила от государства 2 млрд. грн., «выиграв» тендеры на поставки угля госпредприятию «Уголь Украины». Журналисты проследили всю цепочку причастных к этой схеме фирм, которая привела их к старшему сыну ЯНУКОВИЧА Александру».

«471 млн. грн. получили от государства фирмы, которые принадлежат семье председателя фракции Партии регионов в ВР Александра ЕФРЕМОВА. На такую сумму ООО «Индекспром» и ООО «ДС-8», которые принадлежат ЕФРЕМОВУ, заключили соглашения на поставку оборудования госпредприятию «Луганскуголь»», - говорится в заявлении пресс-службы «Батькивщины».

Также отмечается, что в «Батькивщине» не сомневаются, что президент Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет тендерные нововведения. «Не нужно быть оракулом, чтобы спрогнозировать решение Президента относительно новых правил государственных закупок. Ведь для ЯНУКОВИЧА и руководства Партии регионов на кону стоят частные бизнес-интересы их семейных кланов. Для них это первично, а что такое государственный или народный интерес, они не знают в принципе», - говорится в заявлении пресс-службы «Батькивщины».