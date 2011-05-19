День гнева обошелся его организатору в 340 гривен штрафа
13:45, 19 мая 2011Политика
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Решение Печерского суда
|Александр Данилюк
Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции.
Как сообщал УНИАН, 14 мая в Киеве проходила акция «День гнева». Ее участники пытались установить возле здания ВР палатки – общественные приемные народных депутатов. При этом бойцы «Беркута» препятствовали им.
В тот же день правоохранители задержали на два часа организатора акции протеста “День гнева” А.ДАНИЛЮКА. Работники милиции составили административный протокол. А.ДАНИЛЮКА обвинили в нарушении правил проведения мирных собраний, в соответствии со ст. 185-1 Кодекса об административных правонарушениях.
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