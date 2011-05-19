День гнева обошелся его организатору в 340 гривен штрафа

Печерский районный суд Киева обязал организатора акции протеста “День гнева”, председателя общественной организации «Общее дело» Александра ДАНИЛЮКА уплатить 340 грн. штрафа за нарушение правил организации и проведения массовых мероприятий, которые проходили 14 мая возле Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Киеве проходила акция «День гнева». Ее участники пытались установить возле здания ВР палатки – общественные приемные народных депутатов. При этом бойцы «Беркута» препятствовали им.

В тот же день правоохранители задержали на два часа организатора акции протеста “День гнева” А.ДАНИЛЮКА. Работники милиции составили административный протокол. А.ДАНИЛЮКА обвинили в нарушении правил проведения мирных собраний, в соответствии со ст. 185-1 Кодекса об административных правонарушениях.