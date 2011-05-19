Нардепы одели футболки «Свободу Луценко!»

78 народных депутатов подписали обращение к суду с просьбой немедленного освобождения из-под стражи экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил народный депутат от НУ-НС Владимир АРЬЕВ.

По его словам, свои подписи поставили депутаты двух фракций – НУ-НС и "БЮТ-Батьківщина".

Он подчеркнул, что каждую минуту происходят необратимые процессы, и Ю.ЛУЦЕНКО становится все хуже. «Мы требуем немедленного освобождения из-под стражи Юрия ЛУЦЕНКО. Если у судей есть что-то человеческое, то они обязаны освободить его из-под стражи», - сказал В.АРЬЕВ.

На брифинг В.АРЬЕВ и его коллега Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция "БЮТ-Батьківщина") пришли в белых футболках, на которых была надпись «Свободу ЛУЦЕНКО!».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра внутренних дел меру пресечения в виде взятия под стражу.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в который раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

16 мая жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО сообщила, что врачи решительно просят Ю.ЛУЦЕНКО прекратить голодовку.

“Состояние моего мужа критическое. Об этом говорят сами врачи”, - сказала И.ЛУЦЕНКО.

По словам И.ЛУЦЕНКО, врачи решительно просят ее уговорить мужа прекратить голодовку, «иначе они не смогут его спасти».

17 мая Генеральная прокуратура направила в Печерский районный суд Киева уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.