3,5 тысяч людей собрались, что сформулировать требования к власти

Сегодня в 10.30 в рамках Весеннего марша протеста началась вторая Народная коллегия Всеукраинской гражданской акции «Вперед».

По оценкам организаторов, в мероприятии принимают участие более 3 тыс. 500 человек.

По результатам Народной коллегии ожидается принятие резолюции с требованиями митингующих к власти, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

Главное требование - принятие пакета законодательных инициатив «Народная реформа», разработанных при участии более 300 общественных организаций и профсоюзов по инициативе депутата Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Перед началом Народной коллегии выступила группа барабанщиков «Уличные барабанщики».

Сегодня в Киеве в Весеннем марше протеста в рамках акции «Вперед» принимают участие представители городов: Луганск, Алчевск, Донецк, Стаханов, Полтава, Лубны, Тернополь, Винница, Львов, Одесса, Днепропетровск, Кривой Рог, Хмельницкий, Запорожье, Симферополь, Кировоград, Харьков, Белая Церковь, Кременчуг, Золотоноша, Киев и Киевская область.