Власенко принес следователю диагноз Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО принес следователю Генеральной прокуратуры документы о состоянии здоровья Юлии ТИМОШЕНКО, которые подтверждают, что она из-за болезни не может явиться для проведения следственных действий в рамках уголовного дела относительно газовых соглашения 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил сегодня журналистам возле Генпрокуратуры.

«Юлия Владимировна болеет, у нее постельный режим, и она будет находиться на лечении, о чем я информировал следователя еще 16 мая», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник также продемонстрировал журналистам справку, в которой говорится, что Ю.ТИМОШЕНКО находится на амбулаторном лечении в клинике «Медиком» с диагнозом бронхит.

«Как только состояние здоровья позволит Юлии ТИМОШЕНКО, мы обязательно информируем следователя прокуратуры о том, что Юлия Владимировна готова принимать участие в следственных действиях», - добавил он.

С.ВЛАСЕНКО также считает абсурдным заявление следователя Александра НЕЧВОГЛОДА о необходимости завершения досудебного следствия в рамках уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года. «Допрос ТИМОШЕНКО еще не завершен. И, кстати, это единственный допрос по этому делу. Ее не допросили даже перед возбуждением уголовного дела, что вообще выглядит абсурдным. ТИМОШЕНКО допрашивали один раз, и по требованию следователя этот допрос был прерван. О каком завершении следствия можно говорить?» - поинтересовался защитник.

Как сообщал УНИАН, 18 мая старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры А.НЕЧВОГЛОД обратился с публичным заявлением, адресованным лично Ю.ТИМОШЕНКО, в котором обвинил в затягивании следствия по уголовному делу относительно газовых соглашений 2009 года, а также ознакомления с материалами дела относительно киотских средств и медицинских автомобилей.

А.НЕЧВОГЛОД с помощью своего заявления вызвал экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО вместе с ее защитником С.ВЛАСЕНКО 19 мая на 10.00 для завершения следствия в рамках уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Следователь объяснил появление своего заявления тем, что на протяжении последнего месяца Ю.ТИМОШЕНКО уклоняется от досудебного следствия по делу и манипулирует "общественным мнением в свою пользу, представляя себя в глазах граждан Украины и иностранного сообщества "жертвой политических репрессий преступной власти".