Всеукраинская акции протеста стартовала «без серьезных провокаций»

Всеукраинская акции протеста «Вперед» в Киеве стартовала мирно.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете акции, милиция не препятствует приготовлениям к проведению Весеннего марша протеста в рамках Всеукраинской акции «Вперед». На площади перед Верховной Радой монтируется сцена, разворачиваются флаги и транспаранты, прибывают митингующие.

По словам одного из организаторов акции Андрея ПАНАЕТОВА, сбор людей на мирную акцию протеста «проходит без серьезных провокаций со стороны правоохранительных органов».

«Рано утром нам удалось провезти в Мариинский парк автомобиль со сценой и звукоусиливающим оборудованием. Сейчас идет монтаж сцены. Автобусы с митингующими из регионов Украины прибывают в Киев в район ВДНХ. После этого люди добираются до центра общественным транспортом», - заявил А.ПАНАЕТОВ.

По его словам, «поначалу милиционеры пытались не пропускать к Верховной Раде людей с флагами и транспарантами, но нам удалось договориться, чтобы проходу людей не препятствовали».

По данным оргкомитета акции, в 09.00 на площади перед парламентом было около 1 тыс. человек, среди них – народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед», координатор акции А.ПАНАЕТОВ, глава Федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, другие активисты.