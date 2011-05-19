Азаров поехал к Лукашенко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл в Минск для участия в заседании совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств.

Во время заседания планируется рассмотреть вопросы сотрудничества в рамках СНГ, в частности относительно зоны свободной торговли.

Как ожидается, в ходе визита украинский премьер проведет встречу с Президентом Республики Беларусь Александром ЛУКАШЕНКО, а также со своим белорусским коллегой Михаилом МЯСНИКОВИЧЕМ.

В поездке в Беларусь премьер-министра сопровождают министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК, министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН и другие правительственные чиновники.