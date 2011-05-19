Янукович проконтролирует выплаты учителям

Любой срыв в выплатах учителям должен расцениваться как провокация. Об этом, как сообщает официальный сайт главы государства, во время встречи с Николаем Азаровым заявил Виктор Янукович.

Глава государства обратил особое внимание на завершение учебного года в школах и на заботу об учителях.

«В первую очередь, – подчеркнул Президент, – нужно проконтролировать, чтобы учителя своевременно и в полном объеме получили отпускные средства, чтобы имели возможность отдохнуть после напряженного учебного года. Это вопрос правительство должно взять под особый контроль. Любой срыв в выплатах учителям нужно расценивать как провокацию», – отметил Президент, обратив внимание премьер-министра также на вопрос летнего отдыха школьников.

Глава государства считает, что этой теме необходимо посвятить отдельное заседание Кабинета Министров при участии представителей регионов и держать его в постоянном поле зрения.