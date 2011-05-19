Львовский горсовет пригласил севастопольских коллег к себе

Львовский городской совет пригласил севастопольских коллег принять участие в пленарном заседании сессии горсовета 19 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольского городского совета, «письмо было получено во второй половине 17 мая, доведено до депутатов, но очевидно, что по времени они уже не успевают принять участие в заседании сессии».

Кроме того, как добавили в пресс-службе, председатель и заместитель председателя Севастопольского городского совета в этот день будут в командировке.

Как стало известно УНИАН из источников в городском совете Севастополя, некоторые депутаты, в частности из фракции «Русский блок», хотели бы принять участие в пленарном заседании Львовского горсовета, но им это не удастся осуществить из-за нехватки времени.