Янукович: власти в Одессе должны обеспечить эффективные реформы

18 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречу с главой Одесской областной государственной администрации Эдуардом МАТВИЙЧУКОМ, во время которой был обсужден ряд вопросов социально-экономического развития Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Председатель Одесской ОГА, в частности, доложил Президенту о выполнении бюджета области в 2011 году. По его словам, за I квартал текущего года в местные бюджеты области поступило 959,8 млн. грн. Таким образом, выполнение бюджета обеспечено на 108%, а по сравнению с прошлым годом поступления возросли на 12,3 %, или на 105,3 млн. грн.

Глава государства подчеркнул, что «нужно не только не снижать темпы социально-экономического развития региона, но и проводить работу по их наращиванию».

«Власть Одесской области должна обеспечить эффективное проведение реформ в регионе», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Э.МАТВИЙЧУК во время встречи также подчеркнул, что руководство региона ведет активную работу над повышением показателей заработной платы в районах Одесской области. «Повышение заработных плат является одним из приоритетов работы власти», – отметил он.