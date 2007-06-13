Наша Украина уже отчиталась о выполнении поручения Ющенко

Народные депутаты фракции “Наша Украина” в Верховной Раде Украины V созыва заявляют об отказе от депутатской неприкосновенности и призывают другие политические силы следовать их примеру.

Об этом идет речь в Обращении депутатов фракции “Наша Украина” ВР V созыва ко всем политическим силам.

По словам авторов обращения, добровольно сложив свои полномочия в поддержку Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий парламента, “мы осознанно отказались от депутатской неприкосновенности и других необоснованных льгот, которые покупались в парламенте коалициантами”.

При этом “нашеукраинцы” заявили, что отказываются от депутатской неприкосновенности и в Верховной Раде VI созыва.

“Как свидетельствует история украинского парламентаризма, депутатские привилегии достаточно часто использовались нечестными политиками как “ширма” для частных и клановых интересов. Кроме того, мы убеждены, что в нынешних политических условиях депутатская неприкосновенность и другие льготы еще больше усиливают искушение отдельных “деятелей” нарушать Конституцию и законы Украины, заниматься политической коррупцией, обманывать собственных избирателей и не придерживаться взятых на себя обязательств”, подчеркивается в обращении.

В связи с этим члены фракции “Наша Украина” в ВР V созыва обращаются ко всем политическим силам Украины с предложением “следовать нашему примеру и уже сегодня взять на себя обязательство перед украинской общественностью сделать решительный шаг для утверждения равенства всех граждан Украины перед Законом и отказаться от депутатской неприкосновенности”.

“Мы заявляем, что отмена депутатской неприкосновенности будет первой политической инициативой фракции “Наша Украина” в Верховной Раде Украины VI созыва”, подчеркивается в обращении.