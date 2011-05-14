Милиция отпустила задержанных участников Дня гнева
На них составили протоколы
Задержанные участники акции протеста "День гнева" отпущены после составления административных протоколов.
Как сообщалось ранее, пятеро активистов были задержаны “Беркутом” во время проведения “Дня гнева”, после чего их поместили в автобус, припаркованный у здания Верховной Рады.
Как сообщал нардеп от БЮТ-Батькивщины Михаил Волынец, первоначально задержанных было семеро. Однако двоих отпустили практически сразу.
Остальныххотели отвезти в районное отделение милиции. Однако на место приехала народный депутат Наталия Королевская (БЮТ-Батькивщина), которая пробилась к задержанным в автобус, потребовала от представителей милиции освободить активистов. В результате переговоров нардепа с милицией был найден компромиссный вариант: на активистов составлены административные протоколы, после чего Королевская вывела их из автобуса.