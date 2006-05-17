Ехануров продаст киевский завод и 48 гектаров его земли

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ подчеркивает необходимость активизировать приватизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Вчера было проведено совещание по проблемам поступлений в бюджет от приватизации. Выглядит так, что спланировали таким образом, что план выполняется, но если посмотреть по году, то показатели в процентах не очень значительны», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что правительство будет активизировать работу. В частности, сегодня правительство планирует принять решение относительно продажи земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации. «Ну, и инвесторам можно уже сейчас готовить средства для покупки Киевского мотоциклетного завода с его 48-ю гектарами в очень интересном городе – городе Киеве», - сказал премьер.