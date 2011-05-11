Завтра Львовский облсовет соберется на внеочередную сессию
Заседание будет транслироваться на площадь
Завтра, 12 мая, Львовский областной совет соберется на внеочередную сессию для принятия решения относительно событий, которые произошли во Львове 9 мая.
Как сообщила УНИАН председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском облсовете Ирина СЕХ, сессию созвал председатель совета Олег ПАНЬКЕВИЧ по обращениям фракций Народного Руха Украины, "Фронта перемен", ВО "Свобода", а также отдельных депутатов.
По словам И.СЕХ, проект решения, зачитанный О.ПАНЬКЕВИЧЕМ на заседании Президиума облсовета 11 мая, предусматривает несколько пунктов.
В частности, в нем предусмотрено напомнить, что депутаты Львовского областного совета приняли все возможные меры для недопущения провокаций и столкновений 9 мая во Львове, в частности, обращались к руководству государства относительно обеспечения общественного порядка, требовали у президента Виктора ЯНУКОВИЧА применить право вето к закону об использовании красных флагов во время празднования Дня победы, осудили приезд во Львов представителей пророссийских политических партий «Русское единство» и «Родина».
Кроме того, проектом решения предусмотрено, что на внеочередной сессии с информацией должны выступить начальник ГУ МВД во Львовской области Богдан ЩУР и председатель Львовской ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК.
Депутаты планируют осудить общественно опасные, противоправные действия провокаторов, а также работников правоохранительных органов, допустивших провокации с использованием символики СССР, что спровоцировало нарушения конституционных прав граждан Украины, также допустивших травмирование граждан, грубо унизивших местную общину, своевольно пренебрегших решением органов местного самоуправления и судебным решением, принятым именем Украины (относительно запретов использовать красные флаги и проводить массовые мероприятия).
Внеочередная сессия будет транслироваться на 12 канале и на площади перед Львовским областным советом (ул. В.Винниченко, 16).
Сессионное заседание начнется в 14:00.