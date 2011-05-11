Завтра Львовский облсовет соберется на внеочередную сессию

Завтра, 12 мая, Львовский областной совет соберется на внеочередную сессию для принятия решения относительно событий, которые произошли во Львове 9 мая.

Как сообщила УНИАН председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском облсовете Ирина СЕХ, сессию созвал председатель совета Олег ПАНЬКЕВИЧ по обращениям фракций Народного Руха Украины, "Фронта перемен", ВО "Свобода", а также отдельных депутатов.

По словам И.СЕХ, проект решения, зачитанный О.ПАНЬКЕВИЧЕМ на заседании Президиума облсовета 11 мая, предусматривает несколько пунктов.

В частности, в нем предусмотрено напомнить, что депутаты Львовского областного совета приняли все возможные меры для недопущения провокаций и столкновений 9 мая во Львове, в частности, обращались к руководству государства относительно обеспечения общественного порядка, требовали у президента Виктора ЯНУКОВИЧА применить право вето к закону об использовании красных флагов во время празднования Дня победы, осудили приезд во Львов представителей пророссийских политических партий «Русское единство» и «Родина».

Кроме того, проектом решения предусмотрено, что на внеочередной сессии с информацией должны выступить начальник ГУ МВД во Львовской области Богдан ЩУР и председатель Львовской ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК.

Депутаты планируют осудить общественно опасные, противоправные действия провокаторов, а также работников правоохранительных органов, допустивших провокации с использованием символики СССР, что спровоцировало нарушения конституционных прав граждан Украины, также допустивших травмирование граждан, грубо унизивших местную общину, своевольно пренебрегших решением органов местного самоуправления и судебным решением, принятым именем Украины (относительно запретов использовать красные флаги и проводить массовые мероприятия).

Внеочередная сессия будет транслироваться на 12 канале и на площади перед Львовским областным советом (ул. В.Винниченко, 16).

Сессионное заседание начнется в 14:00.