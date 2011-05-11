Карпачева требует изменить Луценко меру пресечения

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявляет, что обратилась в Генеральную прокуратуру и суд с требованием изменить меру пресечения в отношении бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам после посещения Ю.ЛУЦЕНКО в Киевской городской больнице скорой помощи.

«Я обратилась и в Печерский суд, когда было еще первое заседание, я обратилась в Апелляционный суд в письменном виде с требованием и просьбой, потому что омбудсман может лишь рекомендовать и просить изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы”, - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

Кроме того, по ее словам, соответствующее обращение от ее имени также было направлено генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ.

«Мы ожидаем ответа», - отметила Уполномоченный ВР по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с делом.

10 мая жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается. И.ЛУЦЕНКО сообщила, что ее муж за время голодовки потерял 20 килограммов.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.