В Печерском суде шестой час зачитывают "дело Тимошенко"

В Печерском районном суде Киева уже более 5 часов зачитывают материалы Генеральной прокуратуры, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

Об этом УНИАН сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«Судья зачитывает второй том материалов, предоставленных Генеральной прокуратурой. Судья сообщила, что после этого будет объявлен перерыв до завтра», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО покинула заседание Печерского суда по рассмотрению ее жалобы о незаконности возбуждения уголовного дела.

Она заявила, что считает фарсом судебное разбирательство ее жалобы о незаконности возбуждения уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

«Этот суд превратили в фарс. Так же, как у нас Генеральная прокуратура занимается фарсом и политическими репрессиями, так же суд, будучи департаментом Администрации Президента, тоже занимается фарсом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, она вернется на том этапе судебного разбирательства, когда стороны будут давать свои объяснения к материалам, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела.