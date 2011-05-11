Губернатор: 9 мая во Львове должно стать для всех большим уроком

Глава Львовской ОГА Михаил Цымбалюк обратился к жителям области и всех регионов Украины по поводу событий, имевших место 9 мая во Львове.

Обращение, переданное УНИАН пресс-службой Львовской ОДА, приводим полностью:

«Дорогие львовяне, дорогие соотечественники из всех регионов Украины!

Прежде всего, хотел бы выразить слова искреннего сожаления, что именно события во Львове добавили горечи к такому светлому празднику - 9 мая, который уже много десятилетий для всех людей доброй воли является символом победы добра над злом.

Никто и ничто не может запретить Победу. Как никто не может запретить человеку помнить, чтить павших за родную землю. Как никто не может запретить человеку молиться. Как никто не может запретить человеку любить свой край, своих родных и близких.

Я хотел бы, чтобы все наши соотечественники из разных регионов поняли - горстка ультрарадикалов - это не лицо Львова. Это скорее пятно, тень, которую они хотят бросить на лик Галичины.

Это неправда, что в нашем регионе живут нетерпимые, грубые, бескультурные люди, которые воюют с павшими, топчут память погибших солдат, не дают возможности внуку возложить цветы к могиле деда. Именно такой образ львовянина пытаются навязать сейчас ультрарадикалы своим бездумным поведением, играя на эмоциях и святых чувствах людей, используя такую непростую историю нашего края в своих узкопартийных интересах.

Я заявляю сегодня как руководитель региона, как галичанин по рождению и как гражданин свободной, независимой и демократической Украины. Я заявляю от имени всех честных и здравомыслящих людей, что осуждаю провокации и провокаторов. И обещаю - они будут наказаны с тем, чтобы подобное никогда больше не повторилось ни во Львове, ни в любом другом городе Украины.

Да, им не хватило собственных сил, чтобы испортить праздник во Львове, и они стянули к городу еще заезжих провокаторов из Тернополя и Ивано-Франковска. Якобы воевали за цвет флага. Но подлость не имеет цвета. Бескультурье не имеет цвета. Оно просто дурно пахнет.

Я хотел бы спросить сегодня - кому от такого лжепатриотизма стало лучше жить во Львове?

Думаю, что должны вместе, всем обществом остудить горячие головы. Нужно провести объективное, справедливое расследование, назвать и наказать виновных. И вместе вынести из всего случившегося хороший урок.

Нам нужные силы и энергия, чтобы поднимать Львовщину из посткризисного состояния. Чтобы создавать новые рабочие места, готовиться к Евро-2012, к новой зимней олимпиаде, идее проведения которой, кстати, очень навредил местечковый экстремизм ультра-радикалов.

Нам нужно много работать - облегчать жизнь бизнеса, приводить в порядок школы и больницы, облегчать жизнь пенсионерам. И, бесспорно, давать перспективу молодежи. Не ту, которую предлагают политические хулиганы - не побоища и их последствия, а перспективу образования, хорошей работы, счастливой семьи. Призываю объединяться именно под этими ценностями. Призываю работать именно над этими задачами.

9 мая во Львове должно стать для всех большим уроком и большим предостережением».