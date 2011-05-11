Тимошенко ушла из суда, который рассматривает ее жалобу
16:16, 11 мая 2011Политика
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Судья отказала в перерыве
Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО ушла с судебного заседания по рассмотрению ее жалобы о незаконности возбуждения уголовного дела после того, как судья отказалась объявить технический перерыв на 10 минут по просьбе истца.
Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО покинула зал в то время, когда судья Печерского районного суда г. Киева Галина СУПРУН зачитывала материалы, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела против экс-премьера относительно газовых соглашений 2009 года.
После того, как экс-премьер покинула зал заседаний, судья продолжила зачитывать постранично материалы Генеральной прокуратуры. За два часа судья прочитала почти 100 страниц.
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