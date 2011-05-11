Генерал-майор милиции: провокации во Львове были с одной стороны

За нарушение общественного порядка во время мероприятий 9 мая во Львове возбуждены пять уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции во Львове начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины, генерал-майор милиции Виктор РАТУШНЯК.

Он отметил, что по трем уголовным делам уже установлены лица, которые нарушившие закон.

Кроме того, были составлены восемь протоколов об административных нарушениях.

По словам В.РАТУШНЯКА, уголовные дела возбуждены за стрельбу из травматического оружия, избиение и срывание из людей георгиевских лент.

«После дополнительного просмотра видеоматериалов, поскольку у нас все задокументировано, возможно, будут дополнительно возбуждены уголовные дела, если будут выявлены факты нарушения общественного порядка», - отметил В.РАТУШНЯК.

По его словам, события во Львове были спровоцированы. «Однозначно – провокации были. Если бы не действия сотрудников милиции, которые не допустили столкновений между политическими силами, то отдельные одиночные нарушения общественного порядка могли перерасти в более масштабные правонарушения», - заявил представитель МВД.

Как утверждает В.РАТУШНЯК, провокации были «с одной стороны». «Я специалист, всю жизнь занимаюсь охраной общественного порядка и могу сказать, просмотрев записи и ознакомившись с материалами, что участники событий во Львове пытались дестабилизировать ситуацию. И провокации были с одной стороны. На видео видно, что столкновения провоцировали молодые люди, в которых на руках были ленты с надписью «Свобода», - отметил В.РАТУШНЯК.

Он также сообщил, что для охраны общественного порядка 9 мая во Львове были задействованы 2100 работников милиции, а также были привлечены дополнительные силы из Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Винницкой областей – 110 сотрудников спецподразделения «Беркут».

Как отметил В.РАТУШНЯК, по информации правоохранительных органов, во Львов 9 мая приехали группы представителей ВО «Свобода» из западных областей. По его словам, 9 мая во Львове во время мероприятий было более 22 тысяч представителей «Свободы».

В.РАТУШНЯК заверил, что расследование возбужденных уголовных дел продлится не более двух месяцев, в соответствии с законом.