Цымбалюка интересует, почему не все выполнили решение суда

Председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦЫМБАЛЮК сегодня написал заявление об увольнении с должности под давлением местных депутатов от Всеукраинского объединения «Свобода», чтобы не осложнять ситуацию.

Об этом М.ЦЫМБАЛЮК заявил корреспонденту УНИАН.

«Ко мне сегодня в рабочий кабинет вошла группа депутатов Львовского областного и городского советов, которые выразили ультиматум, что не выйдут из кабинета до тех пор, пока не напишу заявление об увольнении. Я не боюсь давления, потому что всегда действовал в соответствии с требованиями действующего законодательства, однако, чтобы не осложнять ситуацию - написал заявление об увольнении», - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

Львовский губернатор также отметил, что окончательное решение на этот счет будет принимать Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. «Я не принимал решения об отставке. Для этого не нужно писать заявление. Президент Украины, когда назначает на должность, подписывает указ, после этого обязательно есть другой указ – об увольнении. Поэтому я всегда помню об этом втором указе. Президент может уволить, если его представитель не справляется с делами. Я же буду каждый день работать для того, чтобы указ Президента о моем увольнении был подписан как можно позже», - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

По его словам, сегодня важно установить, кто пытается дестабилизировать ситуацию на Львовщине. «Компетентные органы выясняют, кто пытается дестабилизировать ситуацию в области – политические силы или отдельные личности. Суд вынес решение о запрещении каких-либо мероприятий во Львове, кроме официальных. Хотелось бы услышать, почему не все выполнили это решение», - сказал губернатор.

Он также отметил, что «действия отдельных экстремистов влияют на ситуацию в обществе и на то, как к нам относятся в мире». «Люди, которые боролись за независимость Украины, не поддержали бы такие действия», - убежден М.ЦЫМБАЛЮК.

По словам губернатора, во Львов выехала комиссия Министерства внутренних дел во главе с начальником Департамента общественной безопасности Виктором РАТУШНЯКОМ, которая установит виновных и даст оценку событиям во Львове 9 мая. «Правоохранительные органы должны установить, почему не были выполнены решения суда, которым было запрещено 9 мая проводить какие-либо акции, мероприятия, кроме официально утвержденных Львовской ОГА и Львовским городским советом», - отметил М.ЦЫМБАЛЮК.

«Хочу в первую очередь поблагодарить тех людей, которые приняли участие в официальных мероприятиях, представителей всех ветеранских организаций, которые сдержали слово относительно проведения мероприятий под Государственным флагом Украины. Вчера мы почтили память тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, посетили ветеранов в госпиталях. Мне досадно, что в нашем государстве, на Львовщине, где властвует демократия, есть люди, представители политических сил, которые нигилируют решения суда. Возникают вопросы к исполнительным службам, правоохранительным органам, которые должны были обеспечить выполнение решения суда», - отметил губернатор.

М.ЦЫМБАЛЮК также заверил, что Львовская ОГА продолжает работать в обычном режиме. «После завершения расследования событий будет проинформирована об этом общественность. Я также соберу за «круглым столом» представителей всех политических сил Львовщины, чтобы провести итоги, как состоялось празднование, и вместе сотрудничать в дальнейшем», - отметил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 мая, после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсового поля во Львове состоялись столкновения между представителями патриотических сил и людьми, которые праздновали День Победы - представителями партий КПУ, «Родына», «Русское единство» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений во Львове были задержаны пятеро активистов и сторонников парторганизации «Свободы». Кроме того, в больницу попали двое членов «Свободы». Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, второму, 1988 г.р., милицейской дубинкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

В свою очередь, Львовская городская организация Партии регионов заявила, что в результате нападения представителей ультраправых сил 9 мая во Львове пострадали члены городской организации Партии регионов, у которых на груди были повязаны георгиевские ленты.

Сегодня утром стало известно, что М.ЦЫМБАЛЮК написал заявление об увольнении с должности председателя Львовской облгосадминистрации.