Заявления Мороза и Мартынюка говорят об их нежелании выполнять договоренности

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины V созыва Роман ЗВАРИЧ считает, что последние заявления председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА и его первого заместителя Адама МАРТЫНЮКА свидетельствуют об их нежелании выполнять договоренности и стремлении обострить политическую ситуацию в стране.

Об этом говорится в комментарии Р.ЗВАРИЧА, переданном УНИАН пресс-службой главы государства.

Он отметил, что пункт второй Совместного заявления от 27 мая сформулирован однозначно: «Провести внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года». Пункт третий является не менее однозначным – «Признать, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины проводятся согласно Указу Президента Украины на основании части второй статьи 82 Конституции Украины». Никакие дополнительные условия в данном случае не выдвигались.

«Под этим Совместным заявлением стоит подпись Александра МОРОЗА. Если он не может выполнить взятые на себя обязательства, пусть отзовет свою подпись и всему миру покажет, кто в действительности является источником политической нестабильности и конфликтов», – подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

Комментируя заявления первого заместителя председателя Верховной Рады Украины V созыва А.МАРТЫНЮКА относительно возможности «переформатирования Центральной избирательной комиссии», Р.ЗВАРИЧ отметил: «Эти заявления являются своеобразным прочтением Конституции и законов.

«Переформатирование» в переводе на язык формализованных процедур предусматривает досрочное прекращение полномочий каждого члена ЦИК индивидуально или досрочное прекращение всего состава Центральной избирательной комиссии, а затем назначение новых членов.

Эти процедуры предусматривают решение по этому поводу Верховной Рады Украины по представлению Президента Украины. На сегодня нет ни такого представления Президента, ни полномочной Верховной Рады, чтобы «переформатировать» ЦИК».

Р.ЗВАРИЧ связал заявления упомянутых политиков с тем, что коалицию не удовлетворяет компромиссный легитимный путь урегулирования ситуации, и она стремится действовать в одностороннем порядке, а для этого отыскиваются любые поводы.

«Вместо этого игнорируются вопиющие нарушения Конституции со стороны депутатов коалиции. В частности, депутаты от большинства сдают свои карточки десятникам, которые и голосуют за депутатов, в нарушение обязательного конституционного требования о личном голосовании депутатов. Эти кадры регулярно демонстрируются по телевидению, но никаких действий руководство ВРУ не предприняло ни тогда, когда ВР была легитимной, ни сейчас, хотя бы для отвода глаз, во время нелегитимных собраний депутатов V созыва», – подчеркнул представитель Президента.

«Откровенное пренебрежение политическими договоренностями, попытки под любым предлогом продлить собрание народных депутатов V созыва в зале Верховной Рады наталкивают на мысль, что для этих политических сил ситуативная политическая польза является выше общего понимания, они неискренние перед своими избирателями.

Постоянно апеллируя к международному сообществу, представители коалиции игнорируют тот факт, что ряд международных организаций рассматривает внеочередные выборы как единственно возможный выход из кризиса», – отметил Р.ЗВАРИЧ.

Он призвал лидеров политических сил, фракции которых сформировали правительственную коалицию в Верховной Раде V созыва, отказаться от лицемерия, не заводить ситуацию в тупик, а сосредоточиться на объяснении своим избирателям тех шагов, которые и привели к досрочному прекращению Президентом Украины полномочий Верховной Раде V созыва.