В Партии регионов расценивают голодовку Луценко как шоу

В Партии регионов расценивают объявление экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО голодовки как политическое шоу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время эфира "Шустер Live" заявил народный депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ.

"Мы уже привыкли к шоу за две каденции господина ЛУЦЕНКО в должности министра внутренних дел. Он очень любит эти шоу", - сказал он. М.ЛУЦКИЙ отметил, что все прекрасно помнят Ю.ЛУЦЕНКО в роли "ГАИшника", публичные заявления относительно политиков Бориса КОЛЕСНИКОВА и Евгения Кушнарева, демонстративные заезды на БТР и тому подобное.

Потому, по убеждению народного депутата, эти заявления Ю.ЛУЦЕНКО о голодовке являются новым "абсолютным шоу". "Если мы слышим официальное заявление Генеральной прокуратуры о том, что его сокамерники говорят, что он нормально ест, то я не имею никаких оснований не доверять Генеральной прокуратуре", - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать с 22 апреля голодовку после того, как суд продлил ему еще на один месяц срок ареста.

Вместе с тем 29 апреля пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что Ю.ЛУЦЕНКО не голодает в СИЗО.

В ГПУ отметили, что «защитниками обвиняемого Ю.ЛУЦЕНКО и его женой в сети Интернет распространены неправдивые заявления о том, что якобы он объявил голодовку и с 22 апреля 2011 года отказывается от еды, в связи с чем якобы ухудшилось состояние его здоровья».

После этого брат экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Сергей опроверг заявление Генпрокуратуры и подчеркнул, что его брат уже восьмые сутки голодает в СИЗО.