ПР на осень готовит «экстраординарные или неординарные меры»?

Народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко во время пресс-конференции в Севастополе заявил: «Если кто-то считает, что конфликт урегулирован, то он глубоко ошибается; конфликт только начинает разгораться», сообщает пресс-служба ПР.

Депутат-регионал так видит развитие ситуации: «Выборы состоялись, мы понимаем, что выборы не изменят ситуацию в «плюс» или «минус», по большому счету. Дальше какие события? Сторона, которая проиграла, не принимает свои мандаты. И тогда, по Конституции, Верховная Рада Украины, действительно, не будет сформирована на две трети. Что после этого должно произойти? С одной стороны, после внеочередных выборов год парламент не распускается, с другой стороны, парламент не сформирован. Какие после этого еще раз выборы нужно проводить? Я уже не говорю о норме явки в 50%. Поэтому идем в очень сложный путь, по очень серьезной трясине, которая может всю Украину превратить в очень серьезное болото».

«Чем все это закончится? Ну, в первую очередь, по-видимому, народ должен сам определяться в этой ситуации и сделать свои выводы, как дальше нам делать», - отметил парламентарий. В то же время депутат не исключает, что «может, на осень придется принимать какие-то экстраординарные или неординарные меры, скажем, непредвиденные Конституцией: собирать то ли народное вече, или Новгородское вече.

Ну, потому что невозможно Президента отправить в отставку, мы не имеем нормативных документов в этой части. Невозможно отправить в отставку тех депутатов, которые избраны, потому что у них полномочия сохраняются, и невозможно заставить людей, которые избраны, но оказались в меньшинстве, получить эти депутатские мандаты».

По словам В. Колесниченко, единственное, что его «радует - во время всего этого конфликта Правительство продолжает работать. Потому что по Конституции Правительство может отправить в отставку только Верховная Рада».