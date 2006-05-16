Позиция Нашей Украины ”исключительно деструктивна”

Позиция «Нашей Украины» по приостановке переговорного процесса о создании демократической коалиции является «исключительно деструктивной».

Об этом заявил в интервью журналистам один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ, комментируя заявление представителей «Нашей Украины» о приостановке процесса переговоров о создании коалиции.

Он отметил, что «это, безусловно, достаточно сильный удар по темпам формирования коалиции». Представитель БЮТ считает, что это (выход из переговорного процесса – УНИАН) свидетельствует «о реальных намерениях всех потенциальных участников коалиции». По его словам, это также свидетельствует о том, что «Нашей Украиной» ведутся переговоры «не только с БЮТ и СПУ». Кроме того, А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что в ближайшее время состоится встреча лидеров БЮТ, «Нашей Украины» и СПУ, на которой и будут выяснены позиции всех политических сил.

Напомним, сегодня «Наша Украина» заявила о приостановке участия в переговорном процессе о создании коалиции.