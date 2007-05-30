БЮТ: ”минирование” парламента - тактика социалистов с коммунистами

Народный депутат Дмитрий ШЛЕМКО (БЮТ) считает, что заминирование Верховной Рады выгодно коалиции, чтобы сорвать принятие законопроектов относительно выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя ситуацию вокруг сообщения о заминировании зданиях парламента.

По словам Д.ШЛЕМКО, сегодня фракции КПУ и СПУ «опять срывали все переговоры». «Это их тактика. На это повелись «регионалы», - отметил Д.ШЛЕМКО.

По словам депутата, у Партии регионов есть два подхода о необходимости проведения выборов. По его мнению, события свидетельствуют, что, «наверное, руководство Партии регионов не управляет теми регионалами, которые не хотят выборов». Как считает Д.ШЛЕМКО, «коалиция боится, она знает, что ничем иным, чем проигрышем, не обернется 30 сентября».

Он отметил, что сегодняшнее заминирование ВР выгодно тем, кто не хочет, чтобы проходило заседания парламента. Таким образом, считает Д.ШЛЕМКО, коалиция хочет «стимулировать процесс переговоров и заставить Президента еще идти на определенные уступки».