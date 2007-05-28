Ющенко не устраивает диалог с Западом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не совсем доволен уровнем диалога между Украиной и западными странами.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию «Corriere Della Serra», опубликованном сегодня.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что после президентских выборов 2004 года у Украины активизировались отношения с Европой и Соединенными Штатами. В частности, подчеркнул он, были подписаны ряд соглашений, Украину признали как страну с рыночной экономикой и она близка к созданию зоны свободной торговли.

Отвечая на вопрос, удовлетворен ли он такими результатами, В.ЮЩЕНКО ответил: «Если говорить честно, то не совсем». Президент выразил мнение, что европейские лидеры и европейские институты должны были более адекватным образом реагировать на процессы, имевшие место на Украине, начиная с вопроса о возрождении демократии. «Вероятно, мы ожидали более активного двустороннего и многостороннего диалога», - сказал он. При этом, по словам В.ЮЩЕНКО, Украине требуется конкретный прогресс, прежде всего в сфере стратегического сотрудничества в различных секторах, в первую очередь - в энергетической сфере. «Наша система должна быть составной частью европейской системы», - сказал глава государства.

Президент также отметил, что Украина, говоря о европейском векторе, «не ставит вопрос о нашем вступлении в ЕС со дня на день». «Однако мы хотим, чтобы Европа каким-то образом рассмотрела вопрос о европейской перспективе Украины. Нам нужен порт, в который нам следует направлять наш корабль», - сказал он.

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