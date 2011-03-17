Ландик решил покаяться перед гаишником, потому что пост

Народный депутат от Партии регионов Владимир ЛАНДИК признал вину своего охранника в инциденте с сотрудником ГАИ.

Об этом он сообщил газете «Сегодня».

Как пишет издание, после скандала с избиением ГАИшника охранник народного депутата В.ЛАНДИКА попросил прощения у инспектора. «Мой помощник признал, что был не прав. Я его поддерживаю в этом, - сказал депутат. - Что именно происходило между ним и инспектором в тот день, этого я не видел». Депутат заверил, что его помощник приезжал к инспектору ГАИ Алексею КОСЯКОВУ в областную больницу, принес извинения и предложил помощь, но ГАИшник сказал, что средствами на лечение обеспечен и отказался от денег. «Они пожали друг другу руки. И поскольку помощник - мой подчиненный, то я понял, что и мне надо извиниться. Тем более, сейчас пост», - заявил В.ЛАНДИК.

Как сообщалось, ранее В.ЛАНДИК полностью отрицал свою вину и вину охранника в избиении сотрудника ГАИ. «Я только что отдал в прокуратуру видео, на котором двое веселых красномордых ГАИшников 20 минут не пропускали меня, народного депутата, на дороге. Они задержали меня и требовали денег! Я пожаловался начальнику УВД, ГАИ города и прокурору - никто не приехал, - рассказал В.ЛАНДИК. – Когда ГАИшники узнали во мне депутата – побежали в куче кирпича прятать деньги, которые у них с собой были. После этого вечером мне позвонил начальник ГАИ города и сказал, что я избил его сотрудника. Те травмы, которые он получил, наверное, нанес сам себе, никто его не бил! Распоясались начальники ГАИ, которые заставляют инспекторов снимать деньги с народных депутатов».

Скандал с участием народного депутата В.ЛАНДИКА и сотрудников ГАИ разгорелся в минувшие выходные в Луганске. Якобы сотрудники ГАИ остановили автомобиль народного депутата за превышение скорости, после чего охрана депутата устроила драку с ГАИшниками из-за того, что те «вымогали взятку». В итоге пострадал один из сотрудников ГАИ.

В ГАИ обвинили депутата В.ЛАНДИКА в подстрекательстве к избиению инспектора.