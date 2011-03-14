Литвину напоминают, что он - не чиновник патронатной службы Януковича

«Наша Украина» настаивает, чтобы уже с начала этой пленарной недели в Верховной Раде заработала модернизированная сенсорная система личного голосования депутатов.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, у председателя Верховной Рады есть должностная обязанность и достаточно законных полномочий, чтобы одной своей подписью покончить с позорной практикой «кнопкодавства» – голосованием депутатов чужими карточками, что является прямым нарушением требований Конституции.

«Внесение спикером постановления о введении в действие новой системы голосования является попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре. Регистрация постановления - это лишь способ дальнейшего затягивания антиконституционных действий. Если это постановление и будет поставлено на голосование, то только с целью провала этой инициативы», - убежден депутат.

По мнению В.МАТЧУКА, введение личной системы голосования является “кошмаром для власти”, поскольку в таком случае провластное большинство в парламенте не будет способно принять ни одного законодательного акта, потому что их депутаты просто не ходят на заседания.

«В этой ситуации ЛИТВИН ведет себя не как спикер украинского парламента, а всего лишь как чиновник патронатной службы Президента ЯНУКОВИЧА», - считает В.МАТЧУК.

«Мы напоминаем Владимиру ЛИТВИНУ, что по должности он несет персональную ответственность за нарушение Конституции в работе парламента. В случае дальнейшей бездеятельности спикера депутаты от «Нашей Украины» будут инициировать его отставку», - сказал «нашеукраинец».

Депутат отметил, что обеспечение конституционного порядка голосования в парламенте является одним из положений избирательной программы блока НУ-НС, поэтому партийная группа «Нашей Украины» последовательно будет добиваться его выполнения.

Как сообщалось, 2 марта В.ЛИТВИН заявлял, что подпишет постановление о введении в эксплуатацию модернизированной системы Рада-3, которая обеспечивает персональное голосование депутатов. Однако позже спикер предложил провести дискуссию по поводу введения в действие новой системы голосования.

Сегодня, 14 марта, В.ЛИТВИН заявил, что согласно заключению юристов система «Рада» с использованием сенсорной клавиши должна вводиться решением ВР, а не распоряжением председателя ВР.