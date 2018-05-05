Экс-чиновник Минобороны: Следователи выполняют команду “разорвать Иващенко”

Дело против меня – образец дискриминации борьбы с коррупцией... Генпрокуратура распространяла ложь – якобы я раскаялся и признал свою вину... “Судебную экспертизу” проводили “левые” конторы...

В Лукьяновском СИЗО полковник запаса Валерий Иващенко находится уже почти семь месяцев. Уголовное дело против него возбудило главное управление военных прокуратур Генпрокуратуры 20 августа 2010 года. Следователи инкриминируют бывшему первому заместителю министра обороны злоупотребление властью или служебным положением, пособничество в превышении служебных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия.

Речь идет о согласовании Иващенко плана санации государственного предприятия Минобороны “Феодосийский судномеханический завод”. Следствие считает, что вследствие этого состоялось незаконное отчуждение государственного имущества, чем государству нанесен ущерб почти на 142 млн. гривен.

16 марта в Печерском районном суде Киева начнется первое заседание по рассмотрению дела Валерия Иващенко по сути.

Из следственного изолятора он передал письменные ответы на вопросы УНИАН. На некоторые из вопросов ответили адвокаты Иващенко.

ДЕЛО ПРОТИВ МЕНЯ – ОБРАЗЕЦ ДИСКРИМИНАЦИИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Господин Иващенко, можно ли утверждать о политической подоплеке уголовного дела, возбужденного против вас, учитывая, что вы занимали высокую должность в бывшем правительстве? Какую мотивацию в этих действиях Генпрокуратуры вы видите?

Говорил раньше и утверждаю сегодня: мотивами возбуждения уголовного дела против меня служили действия некоторых персон, которые в 2008-2009 годах занимали в Министерстве обороны должности, связанные с экономической, хозяйственной и имущественной деятельностью, которые они использовали в личных, корыстных целях. Приступив к временному исполнению обязанностей министра в июне 2009 года, я приложил максимум усилий, чтобы убрать этих людей из Минобороны – как своими решениями, так и решениями, которые относятся к компетенции правительства.

К сожалению, эти люди использовали “наработанные” личные связи в правоохранительных органах, в том числе и среди руководства Генеральной прокуратуры. Именно с этого уровня была дана команда «фас» органу, который проводил дознание. Почти дословно - “разорвать Иващенко!»

Получив материалы дознания, следствие немедленно начало фабриковать уголовное дело вопреки фактам и здравому смыслу.

Все это наложилось на новое конъюнктурное “требование времени” – показать неустанную борьбу с высокопоставленными коррупционерами. В действительности же возбужденное против меня уголовное дело является примером дискриминации и профанации борьбы с коррупцией в Украине.

Кое-кто из опальных политиков уже рассказал об условиях своего содержания в камере СИЗО… А как вы чувствуете себя за решеткой? Не влияют ли тамошние условия на ваше здоровье? Как проводите свое “свободное время”?

Условия пребывания в СИЗО соответствуют требованиям для заведений такого типа. Наиболее тяжелой для меня является изоляция от общества, родных и близких людей. С этим невозможно смириться. Что касается ограничения в повседневных бытовых “удобствах”, то мне как в прошлом военному человеку, который имеет соответствующую закалку, – 30 лет военной службы, – пока еще хватает запаса прочности и силы воли преодолевать эти вынужденные тяготы, не теряя личного достоинства. Но очень негативное влияние имеет ограничение физической активности. Ежедневные прогулки длительностью в один час не дают возможности поддерживать должным образом состояние здоровья, ведь у меня хронические проблемы с позвоночником в результате полученных ранее травм. Что касается “свободного времени”, то в таких условиях это понятие лишено какого-либо смысла.

Имеете ли вы и ваша семья поддержку от бывших коллег по службе, работе? Изменилось ли их отношение к вам?

Да, бесспорно, я эту поддержку постоянно чувствую. Я всем им очень благодарен: они не верят, что я мог совершить противозаконные деяния, высоко ценят мое доброе имя и репутацию.

Особенно я благодарен моей семье. Несмотря на то, что волею судеб сейчас нарушен их нормальный ход жизни и разрушены личные планы, все они – моя жена, дочь, сын и брат – делают все, чтобы облегчить мою жизнь, поддерживают меня как морально, так и физически.

ГЕНПРОКУРАТУРА РАСПРОСТРАНЯЛА ЛОЖЬ – ЯКОБЫ Я РАСКАЯЛСЯ И ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ

Ваши ходатайства относительно изменения меры пресечения были отклонены. Какую цель преследовали следователи, удерживая вас под арестом? Возможно, они чего-то опасаются?..

С самого начала досудебного следствия для меня стала очевидной жесткая и однозначная настроенность следователей относительно несомненности моей вины. Фактически следствие взяло на себя роль суда, считая меня виновным еще на начальной стадии следственных действий. Следствие прилагало максимальные усилия, чтобы удерживать меня под стражей на протяжении почти семи месяцев. Убежден, что это делалось для того, чтобы, унижая меня морально и физически, сломать меня, лишить возможности адекватно отвечать, противостоять предвзятым, необъективным действиям следователей.

К моральному давлению добавляется также распространение в СМИ с подачи Генеральной прокуратуры неправдивой информации, которая меня дискредитирует. Чего стоят сообщения после моего задержания, что я якобы полностью признал свою вину и даю “покаянные” показания. И сегодня много СМИ повторяют это, формируют общественное мнение, что я вор, который продал и завод, и территорию. И уже называют срок, к которому я буду приговорен.

“СУДЕБНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ” ПРОВОДИЛИ “ЛЕВЫЕ” КОНТОРЫ

Борис Нечипоренко, адвокат Иващенко:

– Во время досудебного следствия, следователи допустили системные, грубые нарушения не только норм криминально-процессуального законодательства, в том числе право Иващенко на защиту, но и нормы Конституции Украины, которые гарантируют его права. Потому, по нашему мнению, дело подлежит безусловному возвращению на дополнительное расследование генеральному прокурору, поскольку допущенные нарушения не только не могут быть устранены во время судебного заседания, но и лишают суд возможности принять законное, объективное и справедливое решение.

Какие еще претензии есть у защиты относительно проведенного досудебного следствия?

Во-первых, в нарушение требований закона на досудебном следствии нам не дали возможности завершить ознакомление со всеми материалами дела (и с вещественными доказательствами), объем которых составляет приблизительно 3400 страниц, что является грубым нарушением права Иващенко на защиту.

Кроме того, в процессе досудебного следствия, а также во время ознакомления обвиняемого и его защитников с материалами мы заявили целый ряд мотивированных ходатайств – о дополнении досудебного следствия, об истребовании и привлечении к делу документов, о назначении судебных экспертиз и тому подобное. К величайшему сожалению, ни одно из заявленных нами ходатайств органами досудебного следствия не было удовлетворено. Все без исключения ходатайства безосновательно отклонены следователем.

Фактически мы пытались обязать следствие исполнить свои процессуальные обязанности, в том числе требовали установить характер и размер материального ущерба, якобы нанесенного действиями обвиняемого, поскольку положенные в основу обвинения выводы “судебной экспертизы” не только не выдерживают критики, а вообще не могут быть взяты судом во внимание. Ведь так называемая “судебная экспертиза” была проведена не судебными экспертами, аттестованными Министерством юстиции, а оценщиками имущества, которые вообще, по закону, не имеют права проводить судебные экспертизы. По-видимому, именно этим объясняются такие перлы «экспертов» в заключении, что сумма ущерба определена ими “округлено” “с учетом НДС” “и при условии, что проданная часть имущества завода является целостным имущественным комплексом”. Комментарии, как говорят, излишни.

Более того, постановление о притягивании моего подзащитного в качестве обвиняемого, не содержит информации – на основании каких доказательств следствие пришло к выводу, что часть имущества этого пресловутого Феодосийского судномеханического завода является целостным имущественным комплексом? Ведь вопрос, составляет ли часть имущества завода в своей совокупности целостный имущественный комплекс – является тем фундаментом, на котором строится обвинение.

Какими фактами и доказательствами вы оперируете, на чем строится линия защиты?

Из предъявленного Иващенко обвинения невозможно понять – какие конкретно его действия привели к “преступным следствиям”. В прокуратуре пытаются доказать, что, согласовав 18 ноября 2009 года план санации ГП Минобороны “Феодосийский судномеханический завод”, то есть поставив одну свою подпись на плане, он совершил два отдельных преступления, предусмотренные статьями 364 и 365 Уголовнного кодекса, и причинил государству ущерб на общую сумму 141942520 гривен. Интересно, как подсчитали эту сумму следователи? Якобы, совершив преступление, предусмотренное ст. 364 УК, Иващенко причинил государству ущерб на сумму 70971260 грн. А совершив преступление, предусмотренное ст. 365 УК он также причинил государству ущерб на сумму 70971260 грн. То есть всего, в соответствии с заключениями следствия, согласовав план санации, он причинил государству ущерб на общую сумму 141942520 грн. (70971260 + 70971260 = 141942520). Это просто нонсенс и не выдерживает никакой критики!

В формуле обвинения следователь полностью проигнорировал объективную и субъективную стороны состава преступления, мотивы его совершения, прямую следственную связь между деяниями и последствиями и тому подобное.

Предъявив Иващенко обвинения, следователь оставил без внимания и соответствующую правовую оценку и тот факт, что согласование плана санации указанного предприятия – это только одно звено из длинной цепи событий, которые предшествовали отчуждению части имущества завода с публичных торгов, - и что отчуждение имущества этого предприятия было осуществлено не на основании согласованного (с весомым дополнением) Иващенко плана санации, а на основании последующего одобрения документа комитетом кредиторов и постановления Хозяйственного суда АР Крым, который этот план санации утвердил. Планов, в том числе согласованных, может быть много, никаких правовых последствий в результате “согласования” не наступает. И только после того, как план утвержден судом – могут возникнуть правовые последствия.

КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ В ДЕЛЕ, С КОТОРЫМ НЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКОМИТЬСЯ?

Сергей Фролькис, адвокат Иващенко:

– Любое преступление имеет свои составляющие части, а также причинно-следственные связи. Во-первых, всегда лицо, совершая преступление, имеет намерение и мотив. Мы считаем, что действия Иващенко не могли быть преднамеренными как в плане злоупотребления служебным положением, так и превышением служебных полномочий. Другими словами, не могу я быть соучастником преступления, если не осведомлен в общем замысле непосредственного исполнителя и не знаю о своей роли по этому делу. Во-вторых, действительно, Иващенко согласовал план санации завода. Но Хозяйственный суд Крыма утвердил этот план санации и все дополнения, которые Иващенко в письменном виде изложил при его утверждении! То есть суд фактически еще раз проверил этот план и пришел к выводу, что он не противоречит законодательству!

В таком случае у следствия должны были возникнуть вопросы к решению этого суда?..

Относительно судьи Хозяйственного суда вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, относительно членов комитета кредиторов – также отказано, относительно лица, оценивавшего стоимость имущества завода, – аналогично. И все это на основании того, что они не имели умысла способствовать в якобы незаконном отчуждении госимущества. А у Иващенко, оказывается, такой умысел был! У всех указанных выше лиц умысла не было, а у Иващенко – был!

Что касается причинно-следственных связей... Подпись Иващенко – это лишь звено цепочки. А если нет прямой причинной связи – нет и состава преступления. Даже если допустить, что, поставив подпись, Иващенко что-то и нарушил, то это не значит, что он совершил преступление. Если это ошибка, то она потом должна проверяться: комитетом кредиторов и судом. Но самое главное – судом! А суд – еще раз подчеркиваю – все проверил, никакой ошибки не обнаружил и утвердил согласованный Иващенко план санации

На наш взгляд, очень трудно представить, как Иващенко в суде будет защищаться от неконкретной формулы обвинений, учитывая, что до конца с делом ни он, ни мы не ознакомлены. Как мы можем выстроить позицию? Однако надеемся, что во время судебного следствия суд таки придет к тому, что дело нужно отправлять на дорасследование.

На предыдущем слушании дела Иващенко настаивал, чтобы оно рассматривалось коллегиально. Насколько выигрышным в таком случае может быть результат для него?

Когда один человек слушает дело, то на него легче осуществлять влияние или давление. Когда три человека, то по крайней мере, если предположить, что будет какое-то давление, то трем легче от него отбиваться: влиять на одного значительно проще, чем на троих.

С вашей точки зрения, почему суд таки оставил Иващенко под стражей даже уже после завершения досудебного следствия?

Мы постоянно заявляли, чтобы Иващенко изменили меру пресечения, выпустив из-под стражи под залог или под подписку. На этом мы настаивали при каждом очередном продолжении срока содержания его под стражей: ну нецелесообразно его там держать, учитывая, каким человеком он является, какие имеет заслуги, награды, болезни и тому подобное. Иващенко даже настоял, чтобы его загранпаспорт приобщили к материалам дела. Он там и в настоящее время находится, пришитый к 40-му тому.

Однако еще в ходе следствия одно из высокопоставленных чиновников от СБУ заявлял, что “по имеющимся сведениям, Иващенко с помощью своих коррумпированных связей вынашивает намерения оказывать давление на следствие, на свидетелей и таким образом помешать установлению истины в деле”. Интересно, что при этом он прибавил к материалам дела справку дополнения с грифом “для служебного пользования”, где к “коррупционным связям” Иващенко занесена.. его жена, двое детей и брат, которые никогда не работали в Министерстве обороны и никоим образом не связаны с этим ведомством.

По моему мнению, судьи просто побоялись освободить Иващенко из-под стражи. Обратите внимание, на последнем заседании 4 марта суд, выслушав наше ходатайство о доследовании и изменении меры пресечения, ушел в совещательную комнату и пробыл в ней – в целом – около полутора суток, что бывает очень редко, при рассмотрении подобных ходатайств. А что в результате объявил? Обычное “штампованное” постановление о назначении дела к рассмотрению, в котором отметил, что оснований для изменения меры пресечения Иващенко не видит, а ссылки защиты на нарушение требований криминально-процессуального законодательства, при определенных условиях, могут быть основаниями для доследования – после изучения доказательств по делу. Такое постановление в виде «шаблона» находится в компьютере каждого судьи и пишется за полчаса! Суд просто побоялся...

Андрей Лавренюк