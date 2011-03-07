Активиста "Тризуба" перевели в тубдиспансер на подписку о невыезде

Арестованному активисту ВО «Тризуб» Виталию ВЫШНЮКУ, который находился в Запорожском СИЗО, изменена мера пресечения с взятия под стражу на подписку о невыезде в связи с окончанием досудебного следствия и состоянием его здоровья.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Наша Украина” со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Запорожской области Марианну ПИСКУНОВУ.

В.ВЫШНЮКА перевезли в тубдиспансер Запорожья.

При этом представителя “Тризуба” Филиппа ТАРАНА продолжают удерживать в Запорожском СИЗО, несмотря на тяжелое состояние здоровья, говорится в сообщении.

Как утверждает народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ, после выходных депутаты-«нашеукраинцы» продолжат добиваться освобождения под подписку о невыезде и оказания срочной медицинской помощи Ф.ТАРАНУ.

Как известно, 24 февраля А.ПАРУБИЙ встретился с руководством СИЗО № 10 Запорожья. Во время разговора народный депутат высказал требование о предоставлении документального подтверждения состояния здоровья двух заключенных – Ф.ТАРАНА и В.ВЫШНЮКА, поскольку уже около месяца, с момента выявления у «тризубовцев» заболеваний (В.ВЫШНЮК имеет прогрессирующую стадию туберкулеза, а Ф.ТАРАН нуждается в безотлагательном хирургическом вмешательстве после осложнений, вызванных жестоким избиением), их адвокаты не получили никакого документа, который бы засвидетельствовал поставленный диагноз и процесс лечения.

По словам А.ПАРУБИЯ, запорожский следователь пообещал на следующий день, 25 февраля, предоставить все необходимые документы и изменить больным меру пресечения с ареста на подписку о невыезде, но обещание не было выполнено.

25 февраля народные депутаты от «Нашей Украины» А.ПАРУБИЙ, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Зиновий ШКУТЯК и Владимир ВЯЗИВСКИЙ встретились с Омбудсменом Ниной КАРПАЧЕВОЙ, которая, как оказалось, располагала данными, подтверждающими плохое состояние здоровья В.ВЫШНЮКА и Ф.ТАРАНА, говорится в сообщении. Н.КАРПАЧЕВА связалась с запорожским следователем и пообещала, что в ближайшее время сделает все возможное, чтобы права заключенных были защищены.

1 марта народные депутаты от «Нашей Украины» А.ПАРУБИЙ, Л.ГРИГОРОВИЧ, З.ШКУТЯК, Виктор МАТЧУК и Владимир КАРПУК пришли к министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ для того, чтобы лично передать ему депутатское обращение по поводу немедленного освобождения из-под стражи арестованных представителей ВО «Тризуб», которые нуждаются в срочном лечении.

“Поскольку МОГИЛЕВ убежал, чтобы не встречаться с народными депутатами, удалось встретиться с заместителем министра – Василием ФАРИННИКОМ. Во время встречи “нашеукраинцы” жестко указали на нарушение представителями министерства закона о статусе народного депутата, согласно которому народному избраннику гарантируется беспрепятственный доступ в государственные учреждения, и передали совместное обращение с требованием освободить арестованных членов “Тризуба”, сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

Справка УНИАН. Правоохранительные органы по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали 11 членов ВО "Тризуб". Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст Сталина, отрезав голову. В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен.