«Народная самооборона» приветствует назначение Шемчука на пост генпрокурора

Гражданское движение «Народная самооборона» приветствует назначение Виктора ШЕМЧУКА на должность временно исполняющего обязанности генерального прокурора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

Как отмечается в сообщении, “истерия представителей Партии регионов и агрессивные действия министра внутренних дел Василия ЦУШКО против деятельности и.о. генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА имеют логическое объяснение – они боятся ответственности за свои поступки”.

“В.ШЕМЧУК известен своей принципиальной позицией в борьбе против «высокопоставленных» преступников с любым цветом партийных билетов”, - сообщает “Народная самооборона”.

“Не удивительно, что после его освобождения от должности прокурора АРК, на полуостров опять иммигрировал криминальный авторитет МЕЛЬНИК, который избежал ответственности только благодаря саботажу заместителя генпрокурора Рината КУЗЬМИНА. Одновременно ШЕМЧУК возобновил расследование как относительно старых земельных афер чиновников из окружения КУЧМЫ, так и тех дел, которые в Крыму связывают с куратором автономии от Партии регионов Антоном ПРИГОДСКИМ”, - говорится в сообщении пресс-службы “Народной самообороны”.

Кроме того, отмечает пресс-служба, В.ШЕМЧУК “дал принципиальную оценку неправовым решениям крымских судей, которых использовали в борьбе против президентского указа о роспуске Верховной Рады. Несмотря на давление генпрокуратуры, ШЕМЧУК возбудил уголовное дело против судьи Феодосийского городского суда Александра КОВАЛЕНКО, который в апреле текущего года приостановил действие указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий ВР”.

“Очевидно, именно беспристрастности и принципиальности ШЕМЧУКА, а также его назначения на должность и.о. генпрокурора боятся представители коалиции, которые давно отвыкли отвечать перед законом”, - считает “Народная самооборона”.