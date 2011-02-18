Тимошенко заявляет, что за ней постоянно следят из десятка машин
16:54, 18 февраля 2011Политика
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Говорит, есть фото и видео
Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что за ней ведется постоянное наблюдение.
Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом экс-премьер заявила в интервью словацкой газете "SME".
"За мной следят все время. Почти десяток автомобилей в разных районах Киева, у нас есть фото и видео. Они это делают абсолютно открыто, не прячась, демонстрируя свою силу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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