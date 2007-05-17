Возобновление митингов в Нашей Украине считают анекдотом и мотовством
12:59, 17 мая 2007Политика
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Досрочные выборы – вопрос решенный
|Зиновий Шкутяк
“Как по мне, то свезение людей на митинги и другие деструктивные действия “коалициантов” - это пустая трата сил и денег, потому что процесс досрочных выборов уже решен, остались детали, которые будут согласованы в ближайшее время”, - убежден Шкутяк.
“Что касается мотивации митинга – требование реализации второго этапа политической реформы – то это вообще анекдот. Потому что люди, которые сейчас об этом говорят, всегда боролись против местного самоуправления”, - считает Шкутяк.
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