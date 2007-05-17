Возобновление митингов в Нашей Украине считают анекдотом и мотовством

“Нарушение договоренностей – это в стиле переговорщиков, которые представляют бывшую парламентскую коалицию. Они постоянно выдвигают новые требования, пытаются протестовать против тех вещей, которые были согласованы, а теперь возобновляют проведение митингов в столице”, - сказал заместитель председателя партии “Наша Украина” Зиновий Шкутяк, сообщает сайт Нашей Украины

“Как по мне, то свезение людей на митинги и другие деструктивные действия “коалициантов” - это пустая трата сил и денег, потому что процесс досрочных выборов уже решен, остались детали, которые будут согласованы в ближайшее время”, - убежден Шкутяк.

“Что касается мотивации митинга – требование реализации второго этапа политической реформы – то это вообще анекдот. Потому что люди, которые сейчас об этом говорят, всегда боролись против местного самоуправления”, - считает Шкутяк.