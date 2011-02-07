Завтра коммунисты будут протестовать в Донецке

Завтра в Донецке коммунисты планируют провести многочисленную акцию протеста по защите конституционных прав граждан.

Об этом сообщили в пресс-службы Донецкого обкома Компартии Украины.

В сообщении отмечается, что 8 февраля в 10.00 Донецкий областной комитет Компартии Украины перед зданием Донецкой областной госадминистрации начнет акцию протеста по защите конституционных прав граждан, чтобы не допустить принятия Трудового, Жилищного кодексов, Пенсионной реформы, реформирования здравоохранения. В пресс-службе заявили, что акция будет многолюдной – до 2 тыс. человек.

После акции в 11.30 первый секретарь Донецкого обкома Компартии Украины, народный депутат Украины Николай КРАВЧЕНКО проведет для журналистов пресс-конференцию, на которой подробнее остановится о позиции коммунистов в вопросах соблюдения конституционных прав украинцев.