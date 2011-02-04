Онищук: из-за чужих карточек изменение Конституции нелегитимно

Экс-министр юстиции, президент Института правовой политики Николай ОНИЩУК считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен применить вето к закону о внесении изменений в Конституцию и вернуть его в Верховную Раду для переголосования.

Как сообщили УНИАН в Институте правовой политики, бывший министр убежден, что это надо сделать, чтобы обеспечить легитимность конституционных изменений.

Н.ОНИЩУК напомнил, что указанные изменения устанавливают новые даты проведения выборов парламента и Президента, в частности, продлевают полномочия Верховной Рады, а, следовательно, непосредственно связаны с реализацией народом Украины права формировать органы государственной власти и органы местного самоуправления.

“Реализация парламентом функций народовластия нуждается в неуклонном соблюдении Верховной Радой требований, определенных Основным Законом о порядке внесения изменений в Конституцию. Неличное голосование, то есть карточками отсутствующих народных депутатов, в том числе и против их воли, безусловно, является нарушением требований ч.3 ст. 84 Конституции Украины, которая предусматривает, что голосование на заседаниях ВР осуществляется народным депутатом лично”, - заметил эксперт.

Н. ОНИЩУК подчеркнул, что на необходимости обеспечения исключительно личного голосования народными депутатами указывается и в решении Конституционного Суда Украины от 7 июля 1998 года №11-рп/98 по делу об официальном толковании ч. 2 и 3 ст. 84 и ч. 2 и 4 ст. 94 Конституции Украины. В частности, в указанном решении личное голосование народных депутатов на заседании Верховной Рады связывается с их непосредственным волеизъявлением.

Ввиду того, что Президент Украины является гарантом соблюдения Конституции (ст. 102), именно он, считает Н.ОНИЩУК, должен сыграть решающую роль в соблюдении конституционной процедуры внесения изменений в Основной Закон. “Ведь, согласно Конституции, Украина является правовым государством. Это означает, в частности, верховенство Основного Закона и необходимость органам государственной власти и должностным лицам действовать в пределах своих полномочий только на основании и в способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины”, - подчеркнул президент Института правовой политики.