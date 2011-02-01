Тимошенко: на голосовавших за выборы в 2012-м, оказали давление

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на депутатов из фракции «БЮТ-Батьківщина», которые голосовали за изменения к Конституции, оказывалось давление.

Об этом сообщает сайтЮ.ТИМОШЕНКО.

«27 марта этого года Верховная Рада, действующие народные депутаты должны были пойти на выборы и посмотреть в глаза народу. Но сегодня изменениями к Конституции провластное большинство в Верховной Раде по поручению ЯНУКОВИЧА пролонгировало само себе полномочия на полтора года, просто сохраняя противозаконно свою власть. Наша фракция приняла решение голосовать против таких изменений к Конституции, потому что считаем, что выборы должны были быть тогда, когда предусмотрено Конституцией – в марте этого года. Это дало бы возможность избавить нашу страну от оккупантов, от людей, которые сегодня унижают Украину и унижают каждого человека», - говорится в сообщении.

В частности, в сообщении отмечается, что, вопреки решению фракции, несколько депутатов фракции «БЮТ-Батьківщина» проголосовали вместе с провластным большинством.

«Именно потому, что последние недели ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ, КЛЮЕВ, прокуратура непосредственно давили на депутатов, возбуждая уголовные дела против членов их семей, против сыновей, братьев, мужей, жен, родителей, и эти несколько народных депутатов не выдержали давления и политических репрессий. Нельзя осуждать людей за то, что они не способны на подвиги. Но и держать в команде слабых людей сегодня мы не имеем права, и поэтому наша фракция исключила этих депутатов из своего состава, и от того стала сильнее», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила: “Мы неизменно стоим на позициях борьбы против оккупационной власти. Мы неизменно стоим на позициях борьбы с мафией, и так, как сказала Лина КОСТЕНКО, что с коленей невозможно стартовать, поэтому мы не на коленях, мы боремся, и мы с вами”.