Кто станет депутатом вместо нынешних совместителей (список)

В пятницу парламент доберется до депутатов-совместителей: 7 нардепов, работающих в исполнительной власти, будут лишены мандатов, сообщил газете "Сегодня" информированный источник.

Среди них шесть регионалов: замглавы АП Геннадий Васильев, министр экологии Николай Злочевский, губернатор Виннитчины Николай Джига, гендиректор «Укрспецэкспорта» Дмитрий Соломатин, главы «Укравтодора» Владимир Демишкан и Службы внешней разведки Григорий Ильяшов, а также коммунист: глава таможни Игорь Калетник.

В Раду от ПР придут нардепы-регионалы прошлого созыва: один из руководителей черниговской ПР Сергей Андрос, вице-премьер времен Кучмы Василий Евтухов, горняки Герои Украины Павел Солтус и Владимир Литвинов, а также экс-секретарь Бердянского горсовета Анатолий Степаненко.

А вот с еще одной заменой вопрос. В списке под №224 стоит иванофранковский регионал Игорь Зварич, но он в декабре стал замом губернатора в своей области. Под №225 шел экс-мэр Полтавы Анатолий Кукоба, он умер две недели назад. А №226 - креатура Василия Джарты Елена Нетецкая - работает министром Совмина Крыма. Наконец, №227 имеет опальный черкасский регионал Сергей Пачесюк, которого отстранили от руководства областной ПР. Кстати, и ниже по списку есть те, кого регионалы не хотят видеть в Раде, так, под №233 идет доверенное лицо Юлии Тимошенко на выборах-2010, директор шахты в Ровеньках Юрий Зюков, замечает газета.