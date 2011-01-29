Герман: для нас враг, Юлия Владимировна, – не оппозиция и не вы...

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает, что бюрократическая система является общим врагом для оппозиции и власти.

Такое мнение А.ГЕРМАН высказала в программе "Шустер live" на Первом национальном телеканале во время дискуссии с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

"Надо искать врагов не в оппозиции, у нас есть общий враг - страшная бюрократическая коррумпированная система, которую за 20 лет мы сломать не смогли... Не могли вы, Юлия Владимировна, не смогли ваши предшественники, и нам тяжело, мы пробуем, но нам трудно. И вы нам должны помочь. Мы должны с вами говорить одним голосом, особенно вовне", - сказала А.ГЕРМАН.

Заместитель главы Администрации напомнила, как Тимошенко "хихикала", когда премьер России Владимир Путин оскорблял Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. "Я не голосовала за ЮЩЕНКО, вы за него голосовали, но Президент - это символ нашего государства и, когда его обижает начальник другой, а премьер-министр Украины стоит рядом и хихикает... Вы подали плохой пример того, что вовне украинская власть не говорит на одном языке. Вы едете за границу сейчас и призываете, чтобы на Украину смотрели, как на Беларусь... Что вы хотите этим сделать? Вы этим не поможете Украине. Так вы оттолкнете Украины от Запада, а мы должны ее приблизить. Мы должны сделать все, чтобы нас не толкали в другую сторону, потому что мы выбрали стратегическое направление нашей политики - интеграция в Европейский союз", - подчеркнула она.

Герман призвала оппонентов к ведению дискуссии в доброжелательном тоне. "Я готова помочь вам на своем скромном месте, я знаю, что вам не ровня. Вы были премьер-министром, а я - скромная государственная чиновница, но то, что я могу сделать для своих людей, и для вас в том числе, ибо вы - гражданка Украины, вы - не враг мне, и вы - не враг власти. Для нас есть общий враг - высокие цены, безработица, тяжелый кризис... И мы здесь должны вместе искать пути для того, чтобы это решить", - сказала заместитель главы Администрации Президента.

"Я не хотела бы, чтобы мы были врагами, для нас враг, Юлия Владимировна, – не оппозиция и не вы... Я убеждена, что суд, если он есть, и он - справедливый, если не найдутся доказательства вашей вины - он оправдает вас", - заявила А.ГЕРМАН.