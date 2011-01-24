Наливайченко - оппозиционерам: если врете, то о каком объединении говорите?

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что раздробленность оппозиционных сил в праздник Соборности оскорбляет чувства людей.

Об этом он заявил в программе «Час інтерв’ю» на «5-ом канале», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Это гражданский праздник, он надпартийный. Это единение нас разных в одном государстве. Вместо этого политики начали заказывать себе отдельные площади и растянули на разные майданы единое понимание праздника Соборности», - сказал он.

«Если врете, если не слышите людей, то о каком объединении вы говорите? Нужно быть ответственными политическими силами – если заявляете, ребята, об объединении, объединяйтесь в украинском действии. А сейчас мне все это объединение напоминает монету, на одной стороне которой профиль малороссийской власти, а на другой – раздор, разочарование и все то, что связано с так называемыми демократическими силами», - добавил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул, что все это должно отойти в прошлое, поскольку не имеет будущего. «Ни в малороссийстве, ни в совковой казарме, ни в искусственном соревновании, кто больший лидер и вождь», - отметил он.

«Хотите соединяться – приходите к людям, становитесь рядом. И чтобы это была одна площадь, и так – по всей Украине», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 января В.НАЛИВАЙЧЕНКО и представители «Нашей Украины» приняли участие в акции «Живая цепь» на мосту Патона в Киеве и в торжествах на Софийской площади. В регионах «нашеукраинцы» провели совместные акции ко дню Соборности с другими демократическими силами.