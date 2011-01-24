Томенко о выборах: после исторического заявления главы АП не о чем думать

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что за внесения изменений в Конституцию, которыми предусматривается проведение парламентских выборов в 2012 году, проголосуют не более 320 народных депутатов.

Об этом он заявил в интервью “5 канала”.

По словам Н.ТОМЕНКО, сегодня нет сомнений, что парламентские выборы состоятся именно в следующем году, и на это соглашается вся команда Президента.

"После исторического заявления главы Администрации Президента, который, очевидно, проиграл противостояние другой группировке внутри Партии регионов за дату выборов и согласился на то, что выборы будут в 2012 году, уже не о чем думать", - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, конституционное большинство в Верховной Раде для принятия соответствующего решения будет. "Но я думаю, все-таки, максимальное количество - не более 320 голосов", - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, согласно изменениям к Конституции Украины, очередные выборы в ВР должны состояться в октябре 2012 года, а выборы Президента - в марте 2015 года.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что за окончательное принятие соответствующих изменений проголосуют 400 народных депутатов.