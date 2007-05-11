Луценко: на черта мне приводить к власти «ширку»?!

«Народная самооборона» Юрия Луценко не рассматривает переговоры о создании объединения демократических сил как самоцель для достижения той или иной квоты, того или иного числа депутатов, которые пройдут в парламент. Об этом лидер политсилы заявил в интервью изданию “Украина молода”. Луценко подчеркнул, что принципиальная позиция НС в вопросе блокирования заключается в том, что прежде чем подписывать документы о создании блока с Нашей Украиной, Луценко хочет получить письменные гарантии несоздания широкой коалиции (Наша Украина и Партия Регионов) в парламенте следующего созыва. "Мы заранее отказываемся от любых коалиций с Партией регионов, коммунистами и социалистами в следующем парламенте. Конечно, впоследствии между нами возможно сотрудничество, какие-то тактические общие действия, но коалиция должна быть сформирована без этих людей, которые тянут Украину в худшее прошлое”, - сказал Луценко.

«Народная самооборона», подчеркнул он, пришла на эти переговоры по приглашению «Нашей Украины», “мы не просились на чужой воз”.

В то же время Луценко опроверг предположение, что именно его позиция мешает созданию блока и в перспективе может “зарубить” саму идею как такую. “Нет никаких «зарубаний». – Заявил Луценко. - Есть серьезный разговор серьезных людей. Я не делаю никаких трагедий, просто мы ведем честную открытую политику. Давайте говорить простыми словами: Луценко имеет определенную поддержку среди людей. Я готов положить этот авторитет, как я говорил на съезде «Нашей Украины», на общий алтарь. Но я не хочу, чтобы этим воспользовались те проходимцы, которые после выборов могут подумать или потянуть к сотрудничеству... (пауза). Не скажу с враждебными, скажу: с противоположными политическими силами. Простите, тогда я получу просто катастрофическую ситуацию, когда я вынужден буду как честный человек просто положить свой мандат и уйти из политики! Не только из Верховной Рады, а вообще из политики, потому что выходит, что я привел к власти «ширку» — широкую коалицию. На черта мне это нужно?!

А высказывание о возможности создания «ширки» опять раздаются. – Добавил Луценко - И отказ наших коллег в понедельник публично подписать заявление о невозможности сотрудничества с Партией регионов — потому подтверждение”.